Владивосток, , 08:44 — REGNUM Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) стал участником проекта, направленного на подготовку специалистов для угледобывающей отрасли, сообщает 4 сентября пресс-служба Минвостокразвития России.

В рамках пятого Восточного экономического форума университет подписал трёхстороннее соглашение Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и компанией «Колмар» — одним из ведущих российских предприятий по добыче угля.

Предполагается, что в рамках соглашения стороны проведут мероприятия, направленные на профориентацию студентов ДВФУ, содействие повышению уровня и качества подготовки кадров и интеграцию научной, образовательной и производственной деятельности в угольной отрасли Дальневосточного федерального округа.

«Партнерство с компанией «Колмар» станет еще одним успешным примером новой образовательной модели ДВФУ и гарантирует трудоустройство выпускников на предприятия крупнейшего в стране угледобывающего холдинга», — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Восточный экономический форум — 2019 начал свою работу 4 сентября во Владивостоке на острове Русский. Ожидается, что гостями и участниками мероприятий пятого, юбилейного, форуме станут более 8 тыс. человек.

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