Владивосток, , 08:40 — REGNUM За первые шесть месяцев 2019 года авиабилеты в России подорожали на 7%. Такие данные в рамках Восточного экономического форума озвучила начальник департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о грядущем резком скачке цен на билеты в конце текущего года.

Самолет (cc) confused_me

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Как пояснила Петрова, главным фактором, который повлиял на увеличение стоимости авиаперелётов, является цена на топливо.

«Цены на керосин — всё-таки основное, от чего зависит стоимость перевозки», — подчеркнула представитель транспортного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатанта воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям» заявил, что в России уже до конца 2019 года стоит ожидать очередного подорожания авиабилетов. По его словам, по сравнению с прошлым годом цены на авиаперелёты поднимутся на 9−10%. Такое увеличение стоимости авиабилетов связанно с ростом цен на керосин, которые с начала 2019 года увеличились на 1,5−2%, а также понесёнными российскими авиаперевозчиками многомиллиардными убытками.

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В Федеральной антимонопольной службе пообещали не оставить без внимания заявления должностных лиц АЭВТ о росте цен на авиабилеты, а также изучить деятельность организации на предмет сговора. В ФАС уверены, что в настоящее время нет оснований для негативных прогнозов по поводу роста цен на авиабилеты.

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