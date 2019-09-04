Тюмень, , 08:38 — REGNUM Арбитражный суд Тюменской области обязал авиакомпанию «ЮТэйр» выплатить долг московскому предприятию «Финансовая компания «Флеш лайт капитал» 307,8 тыс. рублей за бортовое питание. Также авиакомпания обязана оплатить неустойку и госпошлину в размере более 8 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Напомним, ранее «Финансовая компания «Флеш лайт капитал» выступала с заявлением о признании «ЮТэйр» банкротом. В этом иске московскому предприятию было отказано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент банкротства ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» требуют в арбитражных судах страны несколько контрагентов. В самой авиакомпании повода для опасений в данных исках не видят, так как финансовые претензии не связаны с договорами по кредитам и лизингу.

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