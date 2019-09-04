Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM На приуроченные к 300-летнему юбилею Екатеринбурга мероприятия планируется потратить до 247 млрд 924 млн рублей. Информация указана на портале правовой информации Свердловской области.

Из этих денег 157 млрд 191 млн рублей уже утверждены под соответствующие проекты, а ещё 90 млрд 732 млн рублей — потенциальные траты, которые ещё нужно будет утвердить в бюджетах разных уровней.

В частности, крупнейший из потенциальных проектов — строительство второй ветки метро в Екатеринбурге, на что необходимо получить 73 млрд 750 млн рублей.

Напомним, Екатеринбург отметит 300-летие города в 2023 году. Ранее ожидалось, что к юбилею Екатеринбург «полностью преобразят» за 240 млрд рублей.

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