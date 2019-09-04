Москва, , 08:30 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО «Национальный банк «Траст» к лондонской компании — Werden Kapital Limited. Спор касался обращения взыскания на залог — акции ОАО «Корпорация Альт», которые выступали обеспечением по пяти ранее выданным кредитам. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В конце октября 2008 году банком «Петрокоммерц» и компанией ROSESCAR ENTERPRISES LIMITED был заключён договор кредитования на сумму 4 млн долларов США для финансирования текущей деятельности. Позднее по соглашению ОАО «Корпорация Альт» приняла на себя права и обязанности заёмщика. По той же схеме были переданы права ещё по ряду кредитных договоров. К примеру, по одному из них на конец января 2019 года долг превышал 1,145 млрд рублей, а по другому — 2,105 млрд рублей. Обеспечением обязательств по пяти кредитам выступили акции корпорации стоимостью по десять рублей за одну ценную бумагу. Всего в залог ушли 1,93 млн обыкновенных акций. Начальная продажная цена заложенного имущества была определена на уровне 9,9 млн рублей.

В январе 2015 года банк «Петрокоммерц» был реорганизован в форме присоединения к ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие». Позднее через цепочку реорганизаций второй стороной по спорным договорам стал банк «Траст», как правопреемник. Лондонская компания в данном случае является владельцем акций, поэтому выступила ответчиком.

Суд удовлетворил иск, но решение в течение месяца может быть обжаловано.

Корпорация «Альт» является крупной девелоперской компанией, участвовала в реализации московского проекта «Чижевское подворье».

Напомним, в конце августа 2019 года в банке «Траст» прошло внеочередное собрание акционеров непрофильных активов. На нём был обновлён состав наблюдательного совета. Основной акционер банка с долей 97,7% ЦБ РФ.