Владивосток, , 08:26 — REGNUM Совместный инвестиционный фонд России и Японии за время своего существования привлек 16 японских инвесторов, заявил 4 сентября председатель Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда на Восточном экономическом форуме.

По его словам, российско-японский инвестиционный фонд является инструментом продвижения японских проектов с помощью предоставления займов.

«Этот механизм уже привел к подписанию 16 контрактов с потенциальными японскими инвесторами», — сказал Маэда.

Он добавил, что за последние годы Дальний Восток обрел большой потенциал, позволяющий ему стать главным узлом России для развития торговли с азиатским регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Восточного экономического форума, который открылся 4 сентября на острове Русский во Владивостоке, проходят панельные сессии, круглые столы, переговоры и другие запланированные мероприятия.

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