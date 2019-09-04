Москва, , 08:25 — REGNUM Газовый рынок Китая продолжает стремительный рост, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам рабочих встреч с заместителем премьера Госсовета КНР Хань Чжэном и председателем совета директоров CNPC Ван Илинем. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

«Только за один текущий год потребление газа в КНР увеличится на объем, сопоставимый с мощностью «Силы Сибири», — сказал глава «Газпрома».

Отмечается, что основными темами встреч в Китае стали развитие энергетического сотрудничества. В частности, на встречах было отмечено, что экспорт российского газа повысит стабильность газоснабжения КНР и внесёт важный вклад в переход страны с угля на газ.

Напомним, 21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири»). Документ предполагает поставку в Китай 38 млрд кубометров газа в год. Корпорация CNPC выступает основным партнером «Газпрома» в Китае.

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