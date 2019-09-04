Ульяновск, , 08:20 — REGNUM Ульяновская область нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки. С начала года из региона отправлено более 25,5 тыс. тонн, в то время как за аналогичный прошлогодний период ушло на экспорт около 20 тыс. тонн, сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Винсент ван Гог. Сбор урожая в Провансе. 1888

По данным ведомства, в январе-августе 2019 года с территории Ульяновской области на экспорт отгружено 25,54 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. В том числе 4 тыс. тонн зерна ржи направлено в Латвию, почти 2 тыс. зерна подсолнечника отправлено на переработку в Белоруссию, 0,391 тыс. тонн семян горчицы и 0,021 тыс. тонн чечевицы ушло в Польшу. Также сырьё направлено в Бельгию, Италию, Азербайджан.

В управлении Россельхознадзора отмечают, что объём вывезенного с начала года из Ульяновской области зерна почти на 22% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (19,91 тыс. тонн).

Напомним, что хозяйствующим субъектам при экспорте продукции необходимо соблюдать требования федерального закона «О карантине растений»: партии должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом, документами на исследования показателей качества и безопасности.

Напомним, региональные власти заявляли ранее о том, что уборка зерновых и зернобобовых культур в Ульяновской области выходит «на финишную прямую». Урожай убран с площади 617 408 га, что составляет 85,4% от плана. Валовой сбор составил 1 068 402 тонны. Как сообщало ИА REGNUM, на конец августа Ульяновская область вышла в лидеры в Поволжье по темпам уборки.

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