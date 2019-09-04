Чита, , 08:16 — REGNUM Со времени вхождения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа не прошло ещё и года, но значительные положительные изменения уже заметны. В частности, речь идёт о масштабном обновлении автопарка медицинской техники. Как сообщает сегодня, 4 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, такого в регионе ещё не было.

Известно, что до конца 2019 года распоряжением российского правительства Забайкалью решено дополнительно выделить 40 машин скорой помощи и 57 школьных автобусов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, в рамках плана социального развития центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе, Забайкалью уже закупили 52 машины скорой помощи, большая часть из них направлена в районы края. Помимо этого в регион до конца года поступит ещё 92 медицинских автомобиля разного класса.

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