Сеул, , 08:18 — REGNUM В связи с продолжающимся бойкотом японских товаров, продажи японских автомобилей в Южной Корее упали на 50%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьютеров.

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года в стране зарегистрировали 1 398 автомобилей из Японии, что на 56,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в июле текущего года, когда начался бойкот японских товаров и услуг, данный показатель сократился на 17,2%. В период с января по август продажи японских автомобилей сократились на 0,7%, до 27 554 единиц. По состоянию на июль 2019 года доля японского автопрома на рынке Южной Кореи составила 7,7%.

Известно, что продажи Toyota сократились на 59,1%, Honda — на 80,9%, Nissan — на 87,4%, Infinity — на 68,8%.