Ульяновск, , 08:02 — REGNUM В Ульяновской области «на финишную прямую» выходит уборка зерновых и зернобобовых культур. Урожай осталось собрать менее чем с 15% площадей, сообщает региональное министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

По данным министерства, в настоящее время зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 617 408 га, что составляет 85,4% от плана. Валовой сбор составил 1 068 402 тонны при средней урожайности 20,3 ц/га. По словам главы минсельхоза Ульяновской области Михаила Семёнкина, уборка «на территории региона выходит на финишную прямую».

Кроме того, продолжается сев озимых и заготовка корма для сельскохозяйственных животных. По состоянию на 2 сентября, многолетие травы убраны с площади 56 214 га (100% от плана), однолетние травы — с 45 500 га (91,1% от плана). Озимые зерновые культуры посеяны на площади 144 573 га (50,6% от плана).

Как сообщало ИА REGNUM, на конец августа Ульяновская область вышла в лидеры в Поволжье по темпам уборки. Региональные власти подчёркивают, что это «итог работы не только хлеборобов, но и научно-образовательного агропромышленного кластера, специалисты которого сопровождают аграриев на протяжении всех полевых работ».

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