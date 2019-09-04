Сеул, , 08:00 — REGNUM В июне 2019 года в Южной Корее зафиксировали рекордный объем средств, потраченных на онлайн-покупки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в июне текущего года жители страны потратили на онлайн-покупки 11,18 трлн вон (~$9,24 млрд), что на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что это самый высокий показатель за июль месяц с 2001 года и третий — в течение года.

81,3% транзакций пришлось на расходы в местах общественного питания и на доставку еды, 25% — на покупку косметических средств, 24,9% — на покупку продуктов питания и напитков.

В июне текущего года сумма транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, составила 7,21 трлн вон (~$5,96 млрд), что на 21,5% больше, чем в июне прошлого года.

Известно, что на долю транзакций, совершенных с помощью девайсов, пришлось 64,5% от общего количества, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.