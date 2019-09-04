Владивосток, , 07:55 — REGNUM Зарубежные инвестиции нужны Дальнему Востоку для полной реализации потенциала региона. Об этом заявили иностранные эксперты в рамках дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), организованной 4 сентября международным клубом «Валдай».

По словам и.о. директора и постоянного представителя в РФ Группы Всемирного банка Апурва Санги, огромный незадействованный потенциал присутствует в торгово-экономических связях между Индией, Россией и Китаем. По оценкам, объемы торговли России и Китая можно нарастить на 25%, России и Индии — по меньшей мере на 17%.

Поворот России в сторону Индии и Китая Санги назвал абсолютно реалистичным процессом, который наблюдается в настоящее время, но пока не развёрнут в полную силу. В частности, стоит увеличить объем прямых инвестиций, привлекаемых из Индии и Китая, заявил он в рамках дискуссии «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров».

Эксперт добавил, что российские поставки в Китай должны быть диверсифицированы на фоне замедления темпов экономического роста в этой стране и падении спроса на нефть. России нужно предложить Китаю товары, востребованные внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков анонсировал подписание 15 соглашений на 46 млрд рублей в рамках ВЭФ-2019.

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