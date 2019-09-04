Нижний Новгород, , 07:44 — REGNUM В Нижегородской области планируется продлить действие льготы по налогу на имущество для организаций, заключивших концессионное соглашение с регионом. Соответствующие поправки в закон уже внесены в комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания региона губернатором, но ещё не рассмотрены на сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пояснительной записке уточняется, что после вступления поправок в силу, организации, которые заключили концессионное соглашение в 2017 году, будут освобождены «от уплаты налога на имущество организаций на срок действия такого концессионного соглашения». Подобное послабление вводится для компаний, что возводят в области социально-значимые объектов.

Авторы законопроекта заявляют, что снижение налоговой нагрузки позволит этим компаниям высвободить средства на дальнейшее строительство объектов социальной инфраструктуры. Цель поправок — сохранить инвестиционную привлекательность области для инвесторов.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года в области в доходную часть консолидированного бюджета поступило 93,5 млрд рублей. Доходы областного бюджета были 79,3 млрд рублей, и 68,8 млрд рублей из них составили налоговые и неналоговые доходы.