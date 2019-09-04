Москва, , 07:43 — REGNUM В Москве в программу реновации включено шесть новых стартовых площадок в шести административных округах, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: На 16% выросла стоимость новых квартир по реновации в Москве

На новых площадках построят 100,4 тыс. кв. метров жилья. Это позволит расселить 16 домов (1437 квартир).

Получить комфортные квартиры смогут порядка 3,6 тыс. участников московской реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в программу реновации в Москве включена 351 стартовая площадка. Это позволит построить новые дома площадью более 5 млн кв. метров.

Ранее в сюжете: Столичный Росреестр утвердил 345 стартовых площадок под реновацию