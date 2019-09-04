Владивосток, , 07:47 — REGNUM Фонд развития Дальнего Востока намерен подписать на ВЭФ-2019 15 соглашений на 46 млрд рублей, сообщил генеральный директор фонда Алексей Чекунков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инвестиции Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум — трансляция

«Мы рассчитываем подписать 15 соглашений, в общем сумма почти 46 млрд рублей, проекты общим объёмом — 450 млрд рублей», — сказал Алексей Чекунков.

Самыми крупными соглашениями станут проекты финансирования Находкинского завода минеральных удобрений, развития месторождения меди на Малмыжском месторождении в Хабаровского крае и реконструкции аэропортов.

«Стороны уже подписали соглашение на аэропорт Якутска и ещё подпишем о создании нового аэропорта в Благовещенске и в Новом Уренгое», — добавил гендиректор Фонда развития Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток в пятый раз принимает гостей и участников Восточного экономического форума. На полях форума проходят дискуссии, переговоры, панельные сессии и выставки.

Пленарное заседание состоится 5 сентября, вести его будет Сергей Брилёв.