Владивосток, , 07:38 — REGNUM Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

«Те планы, которые мы перед собой ставили, мы закончили», — сказал Кобылкин на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

Отмечается, что в 2015 году Россия направила в Организацию Объединенных наций заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. Речь идет о хребте Ломоносова, котловине Подводников, поднятии Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля, а также зоне Северного полюса и других участков морского дна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца Иосифа гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти островов, которые находятся в бухте Визе на восточном — Карском — морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки. Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв м.

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