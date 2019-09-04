Южно-Сахалинск, , 07:44 — REGNUM Ряд важных для Сахалинской области соглашений подписан 4 сентября на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Они касаются развития туризма, транспортной доступности. Планируется подписание соглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Целый блок касается развития туризма. Туризм — это не только бизнес на Сахалине и Курилах. Это в первую очередь инфраструктура наших городов и сёл. Вместе с Ростуризмом и компанией ТТ-Трэвел будем продвигать зимние туры на острова. Компания по девелопменту «Роза-Хутор» поможет создать на северных Курилах туристический кластер «Архипелаг Онекотан» с сетью пешеходных маршрутов, парком, отелем, взлетно-посадочной полосой для малой авиации. Ещё один совместный проект — «Сахалин Экспресс», по которому мы восстановим построенную в начале XX века узкоколейную железную дорогу по маршруту Южно-Сахалинск — Холмск. Это будет одновременно и аттракцион, и музей под открытым небом», — рассказал врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке на острове Русском начал работу пятый ВЭФ.