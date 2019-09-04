Краснотурьинск, Свердловская область, , 07:35 — REGNUM В Краснотурьинске на территории индустриального парка «Богословский» откроется производство гидрофильных пудр и паст для газобетона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На территории парка появится производственный цех, площадь которого составит полторы тысячи квадратных метров. Стоимость проекта — 370 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2020 год. Проект предусматривает создание 55 рабочих мест.

Отметим, что инвестиционный проект реализуется при поддержке Корпорации развития Среднего Урала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на севере Свердловской области в посёлке Лобва запустили первую очередь предприятия по производству столярных изделий для строительства и отделки домов.

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