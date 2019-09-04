Екатеринбург, , 07:16 — REGNUM Музей тружеников тыла, на который мэрии Екатеринбурга так и не удалось получить деньги из городского бюджета, включили в список желательных построек к 300-летию Екатеринбурга. Информация размещена на сайте правовой информации региона.

В документе прописано, что строительство музея затребует 100 млн рублей в 2019 году и столько же в 2020 году.

Постройка музея стоит в списке мероприятий, которые пока не обеспечены финансированием.

Напомним, гордума Екатеринбурга не согласовала 100 млн рублей бюджетных трат на Музей труженикам тыла. В частности, резкое противодействие проекту оказал спикер парламента Игорь Володин.

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