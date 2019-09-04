Москва, , 07:11 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 3 сентября ростом по рублевым парам на фоне снижения нефтяных котировок. Во время нового обвала цен на нефть на 2,3% давление на российскую валюту усилилось. Курс доллара поднялся до 67,14 руб., курс евро — до 73,62, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Закрылись торги по рублю в положительной области. Он укрепился к доллару на 0,05%, до 66,75 руб., к евро — на 0,02%, до 73,24 руб. Поддержка нефтяному рынку и рублю неожиданно пришла от американской статистики.

Индекс деловой активности PMI в промышленности в США за август оказался ниже отметки 50,0, что означает замедление темпов экономического роста, и является минимальным с января 2016 года.

Негативные данные оказали негативное влияние на курс доллара. На этом фоне нефть сорта Brent подорожала на 2,7%, до 58,52 руб. Пара доллар/рубль снизилась с 67,14 до 66,79 руб., евро/рубль — с 73,62 до 73,24 руб.

Сегодня, 4 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,36%. Пара доллар/рубль превышала отметку $67, но осталась торговаться в боковом тренде ниже её.

Затянувшийся торговый конфликт между США и Китаем является ключевым негативным фактором для рубля. Вашингтон и Пекин пока не достигли соглашения по условиям возобновления переговоров. Следовательно, пара доллар/рубль сохранит боковой тренд около 67 руб.

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