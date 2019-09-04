Сеул, , 07:12 — REGNUM В августе 2019 года валютные резервы Южной Кореи сократились из-за резкого укрепления доллара. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, на конец августа текущего года объем валютных резервов страны составил $401,48 млрд, что на $1,63 млрд меньше, чем месяц назад.

Известно, что сокращение валютных резервов обусловлено укреплением доллара и уменьшением активов в пересчете на другие валюты.

Индекс USD в отношении шести крупных валют, таких как евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк, увеличился на 0,5%.

По данным экспертов, ценные бумаги сократились на $1,03 млрд, до $370,99 млрд, а депозиты — на $19,66 млрд, до $580 млн.

По состоянию на конец августа Южная Корея заняла 9-е место в мире по объему валютных резервов. Первое место занял Китай — $3,13 трлн, второе — Япония ($1,31 трлн), третье — Швейцария ($828,8 млрд).