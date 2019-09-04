Ульяновск, , 07:09 — REGNUM В Ульяновской области планируют ужесточить контроль на рынке пассажирских перевозок. Говоря о качестве обслуживания и контроле за работой маршрутчиков, губернатор региона Сергей Морозов выделил три составляющие. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Вопрос качества пассажирских перевозок был обсужден в правительстве. Глава региона констатировал, что ситуация с обслуживанием пассажиров «вызывает справедливые нарекания у жителей» региона, обозначив ряд задач.

В-первую очередь, речь идёт об обновлении транспортного, прежде всего — трамвайного парка. Что касается автобусов, то до конца года будет закуплено 90 новых транспортных средств, чего «явно недостаточно».

«Во-вторых, необходимо работать с бизнесом, чтобы обновлять автопарк», — сказал Сергей Морозов, пояснив, что речь также идёт «и о культуре обслуживания»:

«Сегодня многие водители игнорируют правила, носятся так, будто живут на свете последний день. Они подвергают риску пассажиров и других участников движения».

Третье направление — внедрение региональной навигационной информационной системы.

Ранее в минпроме региона заявляли, что навигационная информационная система заработает в первой половине сентября. Она будет отслеживать расписание, соблюдение правил дорожного движения и фиксировать количество машин на маршрутах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области насчитывается 2600 транспортных средств, которые занимаются пассажирскими перевозками, включая трамваи и троллейбусы. Ранее в Ульяновске заявляли о продолжении оптимизации транспортной сети: в основном речь идёт о дублирующих маршрутах.

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