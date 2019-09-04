Челябинск, , 07:04 — REGNUM В челябинском Копейске начал работу многотопливный автозаправочный комплекс. Он не имеет аналогов в России, сообщает пресс-служба губернатора.

Комплекс построила компания «НОВАТЭК-АЗК». Здесь есть возможность заправлять автотранспорт всеми видами топлива: бензином, дизелем, газом.

Глава компании НОВАТЭК Леонид Михельсон отмечает, что такая заправка в России пока первая. «Их будет много — от Челябинска до Санкт-Петербурга», — добавил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сейчас предпринимают усилия по переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Речь идёт в том числе и об общественном транспорте. Планы перевести его на экологичный вид топлива есть и у властей Челябинской области.