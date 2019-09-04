Курган, , 07:01 — REGNUM В Кургане не могут найти подрядчика на ремонт аварийного Некрасовского моста. Аукцион по госзакупке на 7 млн рублей не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Неоднократно сообщалось, что Некрасовский мост опасен для движения. Мостовой переход построен в 1978 году. Расположен над железнодорожными путями, и стремительно разрушается. На мосту отмечаются сколы, открытая арматура, полная потеря бетоном прочности в отдельных местах. На путепроводе необходимо сделать новое покрытие, тротуары, ограждение, установить бордюрные камни.

«Во избежание аварийных ситуаций необходимо в кратчайшие сроки провести мероприятия по ликвидации нарушений и дефектов», — говорится в заключении экспертов из омской компании «Пик».

Помимо Некрасовского моста, в Кургане необходима реконструкция моста ЖБИ, к которой уже приступили, благодаря федеральному финансированию работ.

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