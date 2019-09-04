Владивосток, , 06:09 — REGNUM Правительство Якутия, Фонд развития Дальнего Востока, ВЭБ и АО «Аэропорт Якутск» подписали меморандум о сотрудничестве по реконструкции аэропорта «Якутск», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Проект по реконструкции международного терминала аэропорта «Якутск» оценивается в 1,4 млрд рублей», — пояснили в правительстве Якутии.

После реконструкции аэропорта пассажиропоток возрастёт с 30 тыс. до 100 тыс. человек. Завершится весь объём работ в 2021 году.

«После окончанию запланированных работ аэропорт выйдет на новый уровень развития: расширится география международных полётов, на рынок придут новые авиакомпании», — прокомментировал подписание соглашение первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия на полях ВЭФ-2019 уже успела подписать два соглашения о сотрудничестве: с РусГидро и ВЭБ. У делегации республики большие планы по развитию алмазной отрасли, нефтегазовой и промышленной.