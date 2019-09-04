Владивосток, 4 сентября 2019, 06:05 — REGNUM Генпрокуратура России открыла свою интерактивную площадку на V ВЭФ во Владивостоке на острове Русский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, акцент на площадке сделан на работе в поддержку бизнеса и укреплении инвестиционного климата.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке начал работу пятый Восточный экономический форум.