Владивосток, , 05:58 — REGNUM Мороженое и соя стали самыми обсуждаемыми темами в Китае благодаря разнонаправленным действиям президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил директор Азиатско-Европейского бюро информационного агентства Синьхуа Фань Вэйго во время сессии «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров» V Восточного экономического форума (ВЭФ), передает 4 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, мороженое стало популярным в Китае благодаря президенту России Владимиру Путину, который неоднократно дарил председателю КНР Си Цзиньпину мороженое. Жители КНР начали искать, где же можно его купить.

«Сейчас же много разных марок мороженого продается по всему Китаю. Темпы роста объема экспорта мороженого выросли в 3−4 раза в годовом исчислении по некоторым регионам России», — заявил Фань.

По его словам, если мороженое стало популярно в Китае благодаря дружбе Путина и Си, то соя вышла в топ самых обсуждаемых вопросов в Поднебесной в связи с враждебной политикой торговых войн со стороны США и президента США Дональда Трампа.

«Соя тоже стала популярна, но благодаря Дональду Трампу, поскольку торговая война вынудила снизить закупки американской сои. Сейчас, кажется, они и вовсе прекратились. В августе Китай открыл рынок для сои, произведенной в любом регионе России. Китайцы готовы закупать сою из любого региона России», — призвал Фань наращивать экспорт Россией сои в Китай.

Он отметил, однако, что сейчас объем импорта российской сои в Китай невелик. По итогам 2019 года он ориентировочно составит 3,7 млн тонн. Потребность же Китая достигает 90 млн тонн в год. Треть сои Китай закупал в США. Теперь эту долю рынка могла бы занять Россия, считает китайский эксперт.

Отметим, что V Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

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