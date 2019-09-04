Владивосток, 4 сентября 2019, 05:58 — REGNUM Мороженое и соя стали самыми обсуждаемыми темами в Китае благодаря разнонаправленным действиям президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил директор Азиатско-Европейского бюро информационного агентства Синьхуа Фань Вэйго во время сессии «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров» V Восточного экономического форума (ВЭФ), передает 4 сентября корреспондент ИА REGNUM.
По словам эксперта, мороженое стало популярным в Китае благодаря президенту России Владимиру Путину, который неоднократно дарил председателю КНР Си Цзиньпину мороженое. Жители КНР начали искать, где же можно его купить.
По его словам, если мороженое стало популярно в Китае благодаря дружбе Путина и Си, то соя вышла в топ самых обсуждаемых вопросов в Поднебесной в связи с враждебной политикой торговых войн со стороны США и президента США Дональда Трампа.
Он отметил, однако, что сейчас объем импорта российской сои в Китай невелик. По итогам 2019 года он ориентировочно составит 3,7 млн тонн. Потребность же Китая достигает 90 млн тонн в год. Треть сои Китай закупал в США. Теперь эту долю рынка могла бы занять Россия, считает китайский эксперт.
Отметим, что V Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
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