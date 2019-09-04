Владивосток, , 05:44 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев представит будущее ДФО в проекте «Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года» на заседании президиума Государственного совета при президенте РФ Владимире Путине в рамках Восточного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Айсен Николаев станет главным спикером на заседании Госсовета, он является руководителем рабочей группы по подготовке Государственного Совета РФ.

Проект нацпрограммы обсуждали и принимали руководители дальневосточных регионов, муниципальных образований, эксперты, ученые, жители, представители общественных организаций и бизнеса. Своё мнение высказали 230 тыс. человек, 16,5 тыс. предложений поступило на специальный сайт.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение разработать Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года дал президент РФ Владимир Путин по итогам ВЭФ-2018.

Госсовет состоится вечером 4 сентября в рамках ВЭФ-2019. Проведёт его Владимир Путин.