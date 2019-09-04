Хабаровск, , 05:35 — REGNUM Глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на полях пятого ВЭФ отметил, что, по статистике, каждый 20-й мобильный телефон, из тех, что находятся в зале форума, заражен вирусами, в том числе и такими, которые собирают пароли доступа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Осеевский отметил, что потом базы данных продаются и используются в преступных целях. В связи с этим глава Ростелекома считает надежной Единую биометрическую систему.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке начал работу V Восточный экономический форум.