Петропавловск-Камчатский, 4 сентября 2019, 05:25 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подписал первое соглашение на полях V Восточного экономического форума. ПАО «Ростелеком» подключит более 180 социальных объектов региона к сети интернет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«В 2019 — 2020 году при участии ПАО «Ростелеком» будет реализован проект строительства оптоволоконной линии связи Усть-Большерецк — Озерновский. А до конца 2021 года на Камчатке планируется организовать 20 точек беспроводного доступа к сети интернет в населенных пунктах, не подключенных ук магистральным каналам связи. Три такие точки уже работают», — отметил Владимир Илюхин.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке начал работу юбилейный Восточный экономический форум.