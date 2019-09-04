Владивосток, , 05:14 — REGNUM Организаторы V ВЭФ сменили модератора главного пленарного заседания форума с участием президента РФ Владимира Путина. Ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса заменили на российского — замдиректора ГТК «Телеканал «Россия» Сергея Брилёва, сообщает кореспондент ИА REGNUM.

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Ранее было заявлено, что главное мероприятие Восточного экономического форума будет вести Джордж Стефанопулос. Но уже накануне его заменили. Впрочем, Сергей Брилёв и в 2018 году был модератором «пленарки».

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Как сообщало ИА REGNUM, в пленарном заседании 5 сентября участвуют президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Все делегации уже прибыли во Владивосток. Деловые встречи уже набирают обороты — подписываются соглашения, идут переговоры российских и зарубежных представителей.