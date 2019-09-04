Москва, , 04:51 — REGNUM В конце декабря 2019 года суд по интеллектуальным правам начнёт рассмотрение иска индивидуального предпринимателя из Москвы Дарины Денисовой к Comite International Olympique (международному олимпийскому комитету). Спор касается досрочного прекращения правовой охраны ряда товарных знаков в сфере лотерей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

И хотя исковое заявление «о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по международным регистрациям 1 019 494, 1 026 243, 1 056 066, 1 128 499, 1 128 501, в отношении услуг 41-го класса «услуг по проведению лотерей и организации конкурсов; ставок и игровых услуг, связанных со спортом; услуг онлайн-ставок; организация, предоставление лотерейных услуг» было подано в конце июня 2019 года к производству его приняли только в начале августа 2019 года, так как из-за недочётов оно было оставлено без движения. В ходе разбирательств третьим лицом в дело привлечен Роспантент, а иным лицом — Tribunal cantonal Division Entraide judiciare Palais de justice de l Hermitage.

Требование основано на неиспользовании товарных знаков комитетом.

Предварительное заседание назначено на 23 декабря 2019 года. Резервная дата на случай отсутствия сведений об извещении ответчика — 20 января 2020 года.

Напомним, ранее ГУП «Петербургский метрополитен» обратился в этот же суд, требуя признать недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении заявления о признании изобразительного обозначения «М» общеизвестным в России.

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