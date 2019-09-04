Владивосток, , 04:48 — REGNUM О важном значении создания новых совместных российско-итальянских предприятий заявил 4 сентября Паскуале Терраччано, посол Италии в России, на Восточном экономическом форуме.

Выступая на сессии «Россия — Европа», Терраччано отметил, что на российской территории итальянский бизнес давно и активно развивается. Но хотелось бы, чтобы в России были созданы совместные российско-итальянские предприятия, причём не только крупные, но также средние и малые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини в начале августа заявил, что президента РФ Владимир Путин — это «великий президент».

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