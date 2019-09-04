Владивосток, , 04:49 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления — генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов во Владивостоке на ВЭФ-2019 подписали соглашение по развитию и повышению надёжности системы централизованного теплоснабжения в Якутске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Реализация подписанного соглашения в будущем приведёт к тому, что созданное единое теплоснабжающее предприятие для Якутска будет само устанавливать цены на тепло, то есть по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня.

Верхняя планка цены будет определяться по методике, предполагающей гипотетическую величину расходов потребителя на гигакалорию в случае его отказа от централизованного теплоснабжения в пользу независимой котельной.

РусГидро считает Якутию перспективным регионом и для развития возобновляемой энергетики. Здесь построено 19 солнечных и одна ветроэлектростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 сентября начал работу Восточный экономический форум. Главы регионов Дальнего Востока в ходе переговоров с иностранными и российскими инвесторами подписывают соглашения о сотрудничестве, планируют встречи и участвуют в различных сессиях и рабочих площадках форума.