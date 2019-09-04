Благовещенск, , 04:45 — REGNUM В год 70-летия с начала установления дипломатических отношений между Китаем и Россией — 2019-й — в Приамурье будут запущены важные трансграничные проекты. В конце декабря будет завершено строительство мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если рассматривать основные направления сотрудничества, то их можно выделить несколько. В энергетике уже функционирует нефтепровод, ЛЭП для экспорта электроэнергии в Китай, завершается строительство газопровода «Сила Сибири, в этом году пойдут поставки природного газа. Формируется новый международный транспортный коридор. К концу 2019 года завершится строительство автомобильного моста в районе городов Благовещенск — Хэйхэ», — отметила в своем выступлении на сессии ВЭФ «Межрегиональное сотрудничество на Дальнем Востоке» первый вице-губернатор Приамурья Татьяна Половайкина.

Она также отметила, что главной своей задачей региональные власти считают достижение мультипликативного эффекта от международных проектов.

Татьяна Половайкина «Для этого мы создаем новые, современные пункты пропуска, которые в перспективе обеспечат пропуск до 4 млн тонн грузов 2 млн пассажиров ежегодно. Решаем вопрос об их работе в круглосуточном режиме. Мы создаем благоприятные условия для компаний, которые готовы инвестировать в строительство примостовой инфраструктуры, в том числе — в строительство в предмостовой зоне крупного транспортно-логистического комплекса».

Для реализации всех этих проектов в Амурской области создана ТОР «Приамурская.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке начал работу пятый Восточный экономический форум.