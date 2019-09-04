Благовещенск, 4 сентября 2019, 04:45 — REGNUM В год 70-летия с начала установления дипломатических отношений между Китаем и Россией — 2019-й — в Приамурье будут запущены важные трансграничные проекты. В конце декабря будет завершено строительство мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Если рассматривать основные направления сотрудничества, то их можно выделить несколько. В энергетике уже функционирует нефтепровод, ЛЭП для экспорта электроэнергии в Китай, завершается строительство газопровода «Сила Сибири, в этом году пойдут поставки природного газа. Формируется новый международный транспортный коридор. К концу 2019 года завершится строительство автомобильного моста в районе городов Благовещенск — Хэйхэ», — отметила в своем выступлении на сессии ВЭФ «Межрегиональное сотрудничество на Дальнем Востоке» первый вице-губернатор Приамурья Татьяна Половайкина.
Она также отметила, что главной своей задачей региональные власти считают достижение мультипликативного эффекта от международных проектов.
Для реализации всех этих проектов в Амурской области создана ТОР «Приамурская.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке начал работу пятый Восточный экономический форум.