Владивосток, , 04:30 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в сфере круизного туризма заключили регионы Дальнего Востока 4 сентября на полях Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации администрации Приморья, соглашение предусматривает совместную работу Приморского и Камчатского краёв, Сахалинской области и Чукотки по изучению и внедрению успешных мировых практик, поддержке и продвижению собственных круизных турпродуктов.

Круизный проект предусматривает создание новых маршрутов и презентацию регионов Дальнего Востока как российским, там и зарубежным туристам.

«Четыре дальневосточных региона подписали соглашение о совместном сотрудничестве в развитии круизного туризма. Это направление очень перспективное, поскольку Приморский край активно демонстрирует прирост туристов, налоговую отдачу от отрасли. Мы заинтересованы в том, чтобы продвигать свой продукт на весь Дальний Восток», — прокомментировала подписание первый вице-губернатор региона Вера Щербина.

«Подписанное четырехсторонне соглашение позволит на Дальнем Востоке создать Восточное кольцо России», — прокомментировал губернатор камчатки Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке стартовал пятый, юбилейный Восточный экономический форум. Уже прибыли в столицу Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин, российские и зарубежные делегации. Деловая часть форума открылась сессиями и переговорами.