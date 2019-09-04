Нижний Новгород, , 04:21 — REGNUM ФНС России обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием о признании банкротом компании, которая производит суда на воздушной подушке, работающие в ряде регионов России. Претензии к ООО Научно-производственная компания «Инновационный межотраслевой инженерный центр» (ИМИЦ) пока к производству не приняты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в суд 2 сентября 2019 года, сумма претензий — 3 861 479,71 рубля.

Из открытых источников известно, что два года назад именно нижегородское ООО получило госконтракт на поставку для нужд подразделений МЧС России 15 судов с воздушной подушкой. Суда вместимостью до десяти человек ушли в 12 регионов. На судах ведётся патрулирование акватории, а также доставка спасателей в труднодоступные места.

Помимо этого, компания поставляет продукцию пограничным службам ФСБ, различным коммерческим компаниям, в том числе оказывающим услуги речных перевозок.

По данным ЕГРЮЛ, ООО Научно-производственная компания «Инновационный межотраслевой инженерный центр» учреждено для строительства кораблей, судов и прочих плавучих конструкций 17 ноября 2011 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Учредитель — Станислав Горюнов, который также числится владельцем и директором московской строительной компании «Асти Груп».

Также известно, что в июле 2019 года суд утвердил мировое соглашение между ООО и нижегородским ЗАО «Инвестиционная акционерная компания судостроителей», у которой были претензии к инженерному центру. Спор касался прав на судно на воздушной подушке «АР8П», а третьим лицом в деле выступало ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области.