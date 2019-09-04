Благовещенск, , 04:20 — REGNUM Глава Амурской области Василий Орлов подписал соглашение на V ВЭФ с ПАО «Русгидро» о поддержке социально-значимых проектов региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня подписали с компанией Русгидро. Энергетики будут поддерживать социально-значимые проекты Приамурья, давать тепло и электричество на наши крупные инвестпроекты. Отдельно поблагодарил главу компании Николая Григорьевич Шульгинова за оперативную и профессиональную работу в непростой для нас период летнего паводка», — написал в своем инстаграм Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во Владивостоке на острове Русский начал работу пятый Восточный экономический форум.