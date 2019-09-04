Казань, , 03:41 — REGNUM Власти Татарии планируют продлить ещё на три года резервирование участков, которые ранее были определены под высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Казань. Речь идёт о свыше 400 наделах в Казани и соседнем Зеленодольском районе. Уже подготовлен проект постановления, который до 7 сентября 2019 года проходит антикоррупционную экспертизу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первоначально участки были зарезервированы для госнужд в июне 2016 года, но срок истёк. На сегодня окончательного решения по ВСМ нет, его обещают принять до конца 2019 года.

Таким образом, ещё на три года в Татарии будут ограничены права собственников и землепользователей в части строительства новых объектов и прочих работ. В список на резервирование попали всё те же 415 участков.

Напомним, стоимость высокоскоростной железнодорожной магистрали оценивается почти в 1,7 трлн рублей. Изначально планировалось завершить строительство в 2025 году, но пока не решён окончательно вопрос о целесообразности реализации проекта. Предполагалось, что железнодорожная ВСМ соединит Россию и Китай, а из Москвы в Казань можно будет попасть не за 14 часов, как сейчас, а за 3,5 часа. Проект затрагивает интересы ряда регионов, в том числе Нижегородской, Владимирской областей, Чувашии.

Параллельно с этим планируется платная скоростная автомагистраль из Москвы до Казани, которая является частью коридора Европа — Западный Китай. Проект входит в комплексный план по модернизации дорожной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 года. Протяжённость дороги — почти 730 км. Эксперты отмечали, что путь из столицы страны до столицы Татарии за счёт реализации проекта может быть сокращён в два раза — до 6,5 часа. Оценивается ВСМ почти в 540 млрд рублей.

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