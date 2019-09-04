Владивосток, 4 сентября 2019, 03:25 — REGNUM Промежуточные итоги выполнения программы развития Дальнего Востока и создания инфраструктуры с 2013 года подвел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время V Восточного экономического форума (ВЭФ), передает 4 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Выступая на сессии «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров» Трутнев отметил, что в 2013 году, когда началась программа развития Дальнего Востока, было ясно, что регион имеет слабо развитую инфраструктуру при огромной площади, равной 47% территории России.
Для преодоления этой ситуации был проведен анализ лучших мировых практик, на основе которого были созданы Территории опережающего развития (ТОРы) и проект Свободного порта, которые, по его словам, стали точками притяжения частных инвестиций.
По его словам, в портфеле имеется еще более 1800 новых проектов, благодаря которым будет создано еще более 140 тыс. рабочих мест.
Напомним, что V Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.