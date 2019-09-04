Владивосток, , 03:25 — REGNUM Во Владивостоке на полях V ВЭФ состоялась конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана» при поддержке Фонда Росконгресс. Собравшиеся представители стран-участниц обсудили развитие международного сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений стран — членов ЕАЭС с партнёрами из Европейского союза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Большое евразийское партнерство — открытое движение. Выстраивается сеть разноуровневых механизмов и соглашений, которые в целом и создают массу большого евразийского партнерства. Оно будет формироваться вокруг ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, АТЭС, китайского проекта «Один пояс, один путь», «Шанхайской организации сотрудничества», — сказал замминистра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов.

Уполномоченный директор The Economic Research Institute for Northeast Asia Масахиро Каваи рассказал о разработанной программе взаимодействия между Россией и Японией.

Акцент участники сделали на развитии международного приграничного и межрегионального сотрудничества на Дальнем Востоке.

Глава ЕАО Александр Левинталь рассказал, что в области завершается строительство международного мостового перехода Тунцзян-Нижнеленинское при участии китайских партнеров.

«Мост откроет ещё один транспортный коридор и обеспечит кратчайший путь для грузопотока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В том числе в рамках проекта «Один пояс, один путь». Это значительно увеличит товаропоток в Россию и Западную Европу», — добавил Левинталь.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября начал работу юбилейный Восточный экономический форум. В работе форума примет участие более 8 тыс. человек из 65 стран. Все дальневосточные регионы сделали свои павильоны для масштабной выставки «Улицы дальнего Востока».

С 4 по 6 сентября президент РФ Владимир Путин будет находиться с рабочим визитом во Владивостоке, также побывает на важных стратегических объектах в Приморье.