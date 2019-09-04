Владивосток, , 03:03 — REGNUM Во Владивостоке в кампусе ДВФУ на острове Русский 4 сентября стартовал V Восточный экономический форум, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Открыли Восточный экономический форум 4 сентября сессии «Высокотехнологичный бизнес: что нужно для быстрого роста», которую провёл президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, «Олимпизм и АТР: взаимное влияние» (модератор — пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов), бизнес-диалог «Россия — Европа» (модератор — вице-президент ABB Ltd Михаил Аким), сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнёров» (модератор — директор Центра комплексных европейских и международных исследований, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев), «Экономическая активность молодежи: проблемы и перспективы развития в разрезе сотрудничества Россия — Индия» (модератор — президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд), «Как повысить доступность финансовых услуг на Дальнем Востоке» (модератор — руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Центрального банка РФ Михаил Мамута), «Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения» (модератор — генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков), «Институт независимых директоров: лучшие практики корпоративного управления» (модератор — НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» Сергей Глухов), «Системная, технологичная, неформальная — какой будет благотворительность-2020?» (модератор — первый заместитель исполнительного директора МОО «Ассоциация менеджеров» Вадим Ковалев).

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ВЭФ продлится до 6 сентября. Ключевым мероприятием станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, по планам организаторов юбилейный ВЭФ соберёт более 8 тыс. участников из 65 стран мира. Торжественный приём по случаю начала работы форума состоится 4 сентября на круизном лайнере Costa Venezi. Здесь для гостей и выступит певец Григорий Лепс.

Президент РФ Владимир Путин уже прилетел во Владивосток. В столице Дальнего Востока также приземлился самолёт премьер-министра Индии Нарендра Моди.