Кострома, , 01:07 — REGNUM Эксперты обнаружили ряд нарушений в ремонте главного костромского моста, соединяющего две части города. В частности, недоработки обнаружили в системе ливневого стока. Дождевая вода с моста стекает не в специальный колодец, а прямо на проезжую часть дороги, которая находится прямо под мостом, — сообщил K1news.

«Попадание влаги на проезжую часть в любом случае создает условия возникновения ДТП и может негативно повлиять на дорожное полотно. Также здесь не соблюдены принципы бюджетного законодательства, которые говорят нам об эффективности расходования бюджетных средств«', — пояснил первый заместитель прокурора Костромы Вадим Алчинов.

Костромская прокуратора обвиняет в ошибке подрядчика. Труба, где собираются ливневые воды с переправы, на несколько сантиметров не достает до колодца. В результате потоки льются мимо. Мост после капремонта принимала специальная комиссия. В ее составе были представители городской администрации, проектной организации и подрядчика.

Как объясняют в мэрии, приемка моста была зимой, сточную трубу опробовать не было возможности. Пока предписаний от прокуратуры в Костромскую администрацию не поступало, однако недочеты ремонта главной костромской переправы придется устранять. За чей счёт — подрядчика или городской казны, решат надзорные органы.