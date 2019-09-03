Буэнос-Айрес, , 23:51 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Аргентины в иностранной и национальной валютах с уровня «RD» («ограниченный дефолт») до «СС». Об этом говорится в распространённом 3 сентября пресс-релизе агентства.

Fitch Ratings Gov.cap.ru

Как отмечается, рейтинг страны повышен с учётом того, что «30 августа Аргентина осуществила выплаты по краткосрочным долговым обязательствам в соответствии с условиями, обозначенными в президентском указе».

В то же время отмечается, что рейтинг «СС» отражает предположения аналитиков Fitch о вероятности «дальнейшего дефолта или реструктуризации долга» страны.

Напомним, Аргенина переживает серьёзный экономический кризис в преддверии президентских выборов, которые должны состояться в октябре. На праймериз 11 августа левый кандидат Альберто Фернандес обошёл действующего президента Маурисио Макри более чем на 15% голосов. На следующий день после этого индекс аргентинской фондовой биржи Merval обрушился почти на 40%, а курс национальной валюты упал на 30%.

16 августа Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с уровня «B» до «CCC», а в конце месяца — до «ограниченного дефолта». Это произошло после того, как 28 августа министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса сообщил о решении правительства начать переговоры с МВФ о перепрофилировании долга и отложить выплаты по краткосрочным облигациям для юридических лиц.

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