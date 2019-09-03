Екатеринбург, , 22:18 — REGNUM Свердловский областной суд удовлетворил иск мусорного оператора «Спецавтобаза», потребовавшего признать недействительным снижение «мусорных тарифов». Об этом сообщает Ura.ru.

Суд отменил майское постановление Региональной энергетической комиссии, которое снижало тарифы «Спецавтобазы» на 30%. Урезание тарифа резко снизило валовую выручку предприятия и не позволяло бы качественно вывозить мусор, считают в компании.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее постановлением РЭК были снижены тарифы в северной и восточной зонах Свердловской области. Из-за этого «Спецавтобазе», курирующей восточную зону, даже предрекали уход с рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава свердловской «Спецавтобазы» предрёк ей уход с рынка