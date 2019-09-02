Барнаул, , 07:26 — REGNUM С 3 сентября в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей и капитальным ремонтом оборудования центральных тепловых пунктов временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на срок от 1 до 14 дней для 4 тысяч жителей Ленинского и Центрального районов города. Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 2 сентября в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 25,1 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают: с 9:00 по местному времени 5 сентября до 9:00 по местному времени 6 сентября — жители 5 многоквартирных домов по улицам Песчаная и Некрасова, а также проспекта Комсомольского; с 9:00 по местному времени до 21:00 по местному времени 5 сентября — жители 11 многоквартирных домов, детский сад и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова и Юрина; с 9:00 по местному времени 3 сентября до 9:00 по местному времени 17 сентября — жители 13 многоквартирных домов, больница и 3 административных здания по улицам Короленко, Никитина и Гоголя.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, а также центральных тепловых пунктах, требующие временное ограничение ресурса: с 9:00 по местному времени 2 сентября до 9:00 по местному времени 4 сентября — жители 11 многоквартирных домов и 2 детских сад по улице Северо-Западная и проспекту Ленина; с 9:00 по местному времени 5 сентября до 9:00 по местному времени 6 сентября — жители 4 многоквартирных домов по улице Гущина; с 9:00 по местному времени 4 сентября до 9:00 по местному времени 5 сентября — для жителей 10 многоквартирных домов и детского сада по улицам Монтажников и В. Кащеевой. по 3 сентября включительно — частные дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного; с 27 августа по 15 сентября включительно — 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова; с 29 августа по 15 сентября включительно — медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13.

Всего под временным ограничением горячего водоснабжения на текущей неделе в разное время окажутся 14 949 барнаульцев. Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.