Ашхабад, , 19:55 — REGNUM Предприятия нефтегазовой и газохимической сфер Туркмении, в которые вложены колоссальные инвестиции, должны увеличивать объемы выпуска продукции. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания, пишет «Газета нефтегазового комплекса Туркменистана».

Добыча нефти (cc) Gulustan

Глава государства отметил необходимость расширять географию поставок за рубеж туркменского газа, для чего требуется ускорить реализацию проекта строительства газопровода ТАПИ, который позволит поставлять голубое топливо из Туркмении в Афганистан, в Пакистан и в Индию.

Также туркменский лидер заострил внимание на низкой эффективность работы Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. И поручил новому руководителю этого госпредприятия комплексно решать вопросы по развитию его экономического потенциала и применять инновационные методы управления производством.

Читайте также: Президент Туркмении уволил главу Туркменбашинского комплекса НПЗ