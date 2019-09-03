Ижевск, , 19:28 — REGNUM Удмуртии по итогам двух электронных аукционов будут представлены коммерческие кредиты на общую сумму в размере 900 млн рублей. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

В августе состоялись два электронных аукциона по привлечению коммерческих кредитов в бюджет Удмуртии — на сумму 600 и 300 млн рублей. В минфине сообщают, что в аукционах приняли участие два банка, по итогам результатов победителем стал ПАО «Сбербанк», предложивший процентную ставку на уровне 7,9% годовых при начальной ставке в размере 8,25% годовых.

В министерстве поясняют, что кредиты будут направлены на частичное погашение государственных облигаций Удмуртии в сентябре и октябре 2019 года на сумму 900 млн рублей. Чиновники подчёркивают, что это «в итоге не приведёт к росту государственного долга».

Отметим, по данным Минфина России, государственный долг Удмуртии на 1 августа 2019 года составил 46 564 209,9 млн рублей, в том числе 12 900 000 млн рублей — коммерческие кредиты, 25 464 209,9 млн рублей — бюджетные кредиты.