Москва, , 19:20 — REGNUM Федеральная монопольная служба России признала ООО «Сангфей СЭС Электроникс Рус», являющееся официальным импортёром продукции Philips, виновным в координации цен на смартфоны. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Дело в отношении официального импортёра Philips было возбуждено в июня текущего года. По данным ФАС, компания осуществляла контроль за соблюдением реселлерами рекомендованных розничных цен в нарушение положений закона «О защите конкуренции».

«2 сентября ФАС признала «Сангфей СЭС Электроникс Рус» виновным в осуществлении незаконной координации экономической деятельности реселлеров, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны Philips S309, Philips S307 и Philips S337, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов», — говорится в сообщении.

Замглавы антимонопольной службы Андрей Цариковский подчеркнул, что «это уже не первое дело ФАС в отношении производителей и официальных импортёров техники по координации цен на свою продукцию».

Как отметили в ФАС, координация ценовой политики дилеров приводит к тому, что цены на товары, которые могли бы быть ниже в условиях честной конкуренции, устанавливаются «сверху» и не снижаются для потребителя.